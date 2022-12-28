Безпілотники російських військ збили над Дніпропетровською та Миколаївською областями

Над Дніпропетровською областю сили протиповітряної оборони збили п'ятьох безпілотників, ймовірно, «Shahed-136/131‎». Про це повідомляють у повітряному командуванні «Схід» у Facebook увечері 28 грудня.



Також у середу ввечері над Миколаївською областю ППО збила частина іранських дронів-камікадзе «Shahed-136/131», що летіли на північ у бік Умані. Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.



За його словами, два «мопеди», які пролетіли повз Первомайськ у бік Умані, не були видно на радарі.

Росія готується до нової атаки, але це не обов'язково буде масований ракетний обстріл, розповіла начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, зазначивши, що окупанти можуть змінити тактику.



24 грудня Гуменюк повідомила, що РФ знову вивела в Чорне море корабель із крилатими ракетами «Калібр», це сталося вперше з 16 грудня, коли російська армія нанесла масований удар по Україні.