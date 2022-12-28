Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Безпілотники російських військ збили над Дніпропетровською та Миколаївською областями

28 грудня 2022, 23:40

Безпілотники російських військ збили над Дніпропетровською та Миколаївською областями

Над Дніпропетровською областю сили протиповітряної оборони збили п'ятьох безпілотників, ймовірно, «Shahed-136/131‎». Про це повідомляють у повітряному командуванні «Схід» у Facebook увечері 28 грудня.

Також у середу ввечері над Миколаївською областю ППО збила частина іранських дронів-камікадзе «Shahed-136/131», що летіли на північ у бік Умані. Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, два «мопеди», які пролетіли повз Первомайськ у бік Умані, не були видно на радарі.

Росія готується до нової атаки, але це не обов'язково буде масований ракетний обстріл, розповіла начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, зазначивши, що окупанти можуть змінити тактику.

24 грудня Гуменюк повідомила, що РФ знову вивела в Чорне море корабель із крилатими ракетами «Калібр», це сталося вперше з 16 грудня, коли російська армія нанесла масований удар по Україні.

Ще за темою

Місця
Дніпропетровська область Миколаївська область
Інше
Війна Дрон БПЛА

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:27
Головні події в окупації 28 грудня
22:50
«ДНР» показала підозрюваних у справі про вбивство 8 осіб у Макіївці
16:53
Російські окупанти обстріляли Олешки на Херсонщині, загинула жінка — мер
15:46
Сєвєродонецькі партизани допомагають ЗСУ та діють самостійно — Стрюк
14:16
Окупанти у Маріуполі заборонили масові заходи на новорічні свята
11:33
РФ, ймовірно, зробить пріоритетом утримання лінії фронту біля Кремінної — Британська розвідка
08:50
У Донецьку поранено чоловіка
22:55
Головні події в окупації 27 грудня
18:24
Тисяча кримських татар виїхали до Туреччини, щоб їх не мобілізувала РФ
17:23
«ЛНР» опублікувала список квартир у Сєвєродонецьку, які будуть зламувати
17:13
«ДНР» не проводитиме масових заходів у Донецьку на свята через обстріли
16:32
«ДНР»: Залізничний вокзал у Ясинуватій потрапив під обстріл
16:06
Мер: Внаслідок обстрілу Олешек загинула людина, ще п'ятеро поранено
14:43
«ДНР»: Внаслідок обстрілу загинув житель села під Волновахою
12:19
У РФ затримали 8 мобілізованих окупантів, які втекли з Луганщини — ЗМІ
Всі новини
00:22
В Одесі розпочали демонтаж пам'ятників Катерині II та Суворову
23:40
Безпілотники російських військ збили над Дніпропетровською та Миколаївською областями
23:27
Головні події в окупації 28 грудня
22:50
«ДНР» показала підозрюваних у справі про вбивство 8 осіб у Макіївці
21:44
Вплив війни в Україні на клімат: що кажуть вчені ►
21:35
Трьох кримчан заарештували за «дискредитацію армії РФ» — вони слухали українські пісні
21:05
Мінреінтеграції: У безпечніші регіони вдалося евакуювати понад півмільйона людей
20:46
Правозахисниця: У Росії усиновили 400 депортованих з України дітей
20:40
Внаслідок обстрілу Донецька загинула жінка, двоє людей поранено
19:58
В Україні попередили про атаку дронів
19:57
В Україні ухвалили перший вирок за військовий злочин в окупованому Криму
19:13
Снаряд пошкодив житловий будинок та будівлю магазину у Донецьку
18:20
Більшість країн не підтримують виключення РФ із Ради безпеки ООН – МЗС Естонії
17:36
Зеленський: Понад 1800 населених пунктів уже вдалося звільнити від російських окупантів
17:01
«Харківські угоди»: Суд дозволив арешт екс-міністра оборони
Всі новини
ВІДЕО
Вплив війни в Україні на клімат: що кажуть вчені ►
28 грудня, 21:44
Не всі влізуть: Як рятують тварин Бахмута під безперервними обстрілами
28 грудня, 15:09
Газові ігри: Чи допоможе Туреччина Москві обійти санкції ►
26 грудня, 19:13

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама