В ближайшие дни НАТО отправит в Украину системы для борьбы с БПЛА

НАТО в ближайшие дни поставит в Украину сотни станций по борьбе с беспилотниками. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг, выступая на Берлинском форуме внешней политики.



«НАТО в ближайшие дни доставит (в Украину) системы для борьбы с беспилотниками, сотни станций активных помех, которые помогут им отвечать на эту специфическую угрозу, в том числе от иранских дронов», — сказал он.



Также Столтенберг отметил, что необходимо не только предоставить Киеву те системы противовоздушной обороны, которые были обещаны, но и увеличить объемы поставок оборудования такого типа.

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