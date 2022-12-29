В «Укрзализнице» предупредили о задержке поездов из-за обстрелов

В результате точечного обесточивания инфраструктуры 5 поездов из 77 следуют с задержкой более 30 минут. Об этом сообщили в «Укрзализнице».
Речь о поездах:
№7/8 Одесса-Главная - Харьков (+2:37);
№1/2 Харьков - Ивано-Франковск (+1:07);
№129/130 Кременчуг - Ворохта (+0:39);
№149/150 Полтава-Южная - Черновцы (+0:39);
№65/66 Умань - Харьков (+0:37).
Отмечается, что киевская кольцевая электричка следует по расписанию.
Таже в «Укрзализнице» рассказали, что все «Пункты несокрушимости» на вокзалах имеют резервное питание и готовы помочь нуждающимся.
«Посадка и высадка на поезда идет через подземные переходы, где это возможно, а мы напоминаем, что в случае опоздания из-за тревоги на свой поезд, вы можете с тем же билетом в течение суток доехать любым другим рейсом того же направления», - сообщили в компании.
Кроме того пресс-служба «Укрзализницы» написала, что поезд №38 Запорожье-Киев прибыл на 20 минут позже, потому что задержался на участке Славгород-Синельниково: посреди колеи лежали обломки сбитого «Шахеда».
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