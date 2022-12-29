В «Укрзализнице» предупредили о задержке поездов из-за обстрелов

В результате точечного обесточивания инфраструктуры 5 поездов из 77 следуют с задержкой более 30 минут. Об этом сообщили в «Укрзализнице».

Речь о поездах:



№7/8 Одесса-Главная - Харьков (+2:37);

№1/2 Харьков - Ивано-Франковск (+1:07);

№129/130 Кременчуг - Ворохта (+0:39);

№149/150 Полтава-Южная - Черновцы (+0:39);

№65/66 Умань - Харьков (+0:37).

Отмечается, что киевская кольцевая электричка следует по расписанию.

Таже в «Укрзализнице» рассказали, что все «Пункты несокрушимости» на вокзалах имеют резервное питание и готовы помочь нуждающимся.



«Посадка и высадка на поезда идет через подземные переходы, где это возможно, а мы напоминаем, что в случае опоздания из-за тревоги на свой поезд, вы можете с тем же билетом в течение суток доехать любым другим рейсом того же направления», - сообщили в компании.

Кроме того пресс-служба «Укрзализницы» написала, что поезд №38 Запорожье-Киев прибыл на 20 минут позже, потому что задержался на участке Славгород-Синельниково: посреди колеи лежали обломки сбитого «Шахеда».

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