Масштабная воздушная тревога: Россия выпустила ракеты по Украине

Утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги.
Как предупредил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, 13 самолетов российской стратегической авиации сейчас в воздухе, в море — два корабля.
«На Сумы первые ракеты», — написал он.
Позже Ким добавил, что тревога не случайная.
«Считаем сбитые ракеты!», — подчеркнул глава ОВА.
В Киеве и области очевидцы сообщают о взрывах.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что над Черниговской областью работает ПВО.
Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил о пуске оккупантами более 100 ракет в несколько волн.
Также сообщается, что подразделения ПВО Оперативного командования «Север» ликвидировали российскую ракету над Сумской областью.
В Одесской области также сообщают о звуках взрывов. Предварительно, работает ПВО.
Взрывы слышат и жители Житомирской области.
Киевская городская военная администрация проинформировала о работе ПВО и призвала находиться в укрытиях.
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