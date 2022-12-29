Масштабная воздушная тревога: Россия выпустила ракеты по Украине

Утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги.



Как предупредил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, 13 самолетов российской стратегической авиации сейчас в воздухе, в море — два корабля.



«На Сумы первые ракеты», — написал он.



Позже Ким добавил, что тревога не случайная.



«Считаем сбитые ракеты!», — подчеркнул глава ОВА.



В Киеве и области очевидцы сообщают о взрывах.



Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что над Черниговской областью работает ПВО.



Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил о пуске оккупантами более 100 ракет в несколько волн.



Также сообщается, что подразделения ПВО Оперативного командования «Север» ликвидировали российскую ракету над Сумской областью.



В Одесской области также сообщают о звуках взрывов. Предварительно, работает ПВО.



Взрывы слышат и жители Житомирской области.



Киевская городская военная администрация проинформировала о работе ПВО и призвала находиться в укрытиях.



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