В «Укрзалізниці» попередили про затримку потягів через обстріл

Внаслідок точкового знеструмлення інфраструктури 5 поїздів із 77 прямують із затримкою понад 30 хвилин. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Мова про поїзди:



№7/8 Одеса-Головна - Харків (+2:37);

№1/2 Харків - Івано-Франківськ (+1:07) ;

№129/130 Кременчук - Ворохта (+0:39);

№149/150 Полтава-Південна - Чернівці (+0:39);

№65/66 Умань - Харків (+0:37).

Зазначається, що київська кільцева електричка слідує за розкладом.

Також в «Укрзалізниці» розповіли, що всі «Пункти незламності» на вокзалах мають резервне живлення та готові допомогти нужденним.



«Посадка та висадка на поїзди триває через підземні переходи, де це можливо, а ми нагадуємо, що в разі спізнення через тривогу на свій поїзд, ви можете з тим же квитком протягом доби доїхати будь-яким іншим рейсом того ж напрямку», - повідомили в компанії.

Крім того, прес-служба «Укрзалізниці» написала, що потяг №38 Запоріжжя-Київ прибув на 20 хвилин пізніше, бо затримався на ділянці Славгород-Синельникове: посеред колії лежали уламки збитого «Шахеда».

Ранок в Україні почався з масштабної повітряної тривоги. Російські війська атакують ракетами низку українських регіонів.