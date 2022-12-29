В Брянской области РФ заявили об атаке дронов

На территории Клинцовского района в Брянской области РФ работает российская система ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.



«Разрушений и пострадавших нет. В результате работы были сбиты БПЛА», — утверждает Богомаз.



Российский Telegram-канал Mash пишет, что под обстрел попал город Клинцы. Две боеголовки упали в промзону. Также отмечается, что в Унече Брянской области обломки сбитого дрона упали на автомобиль в промзоне. Предварительно, есть раненый.

Смотрите также:



