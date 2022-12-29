У Брянській області РФ заявили про атаку дронів

На території Клінцовського району в Брянській області РФ працює російська система ППО. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз у Telegram.



«Руйнувань і постраждалих немає. У результаті роботи було збито БПЛА», — стверджує Богомаз.



Російський Telegram-канал Mash пише, що під обстріл потрапило місто Клінці. Дві боєголовки впали в промзону. Також зазначається, що в Унечі Брянської області уламки збитого дрона впали на автомобіль у промзоні. Попередньо, є поранений.

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