Войска РФ ударили по Донецкой области авиацией, «Искандерами» и артиллерией. Фото: Полиция Донецкой области

Российские войска нанесли 28 ударов по Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов ранены двое правоохранителей.



Оккупанты атаковали регион из авиации, «Искандерами», реактивной и тяжелой артиллерией. Обстреляли 13 населенных пунктов – города Авдеевка, Бахмут, Константиновка, Курахово, пгт Большая Новоселка, Желанное, Райгородок, села Богдановка, Веселое, Каменка, Красногоровка, Орловка, Тоненькое.



За сутки армией РФ уничтожены и повреждены 8 объектов Донецкой области – жилые дома, два завода, магазин, торговые павильоны, служебный автомобиль.



«Армия России нанесла ракетные удары по Константиновке и Райгородку. Повреждена инфраструктура, возле поселка Райгородок пострадали сотрудники полиции, которые несли службу в группе реагирования. В Курахово россияне обстреляли из артиллерии супермаркет и рынок. Десять обстрелов пришлось по Авдеевке. В обоих случаях информация о пострадавших не поступала», - рассказали правоохранители.



Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 79 человек, с начала обязательной эвакуации – более 33 946 человек, в том числе 5052 – дети, 1981 – люди с инвалидностью.

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