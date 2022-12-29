Війська РФ вдарили по Донецькій області авіацією, «Іскандерами» та артилерією. Фото: Поліція Донецької області

Російські війська завдали 28 ударів по Донецькій області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл поранено двох правоохоронців.



Окупанти атакували регіон з авіації, «Іскандерами», реактивною та важкою артилерією. Обстріляли 13 населених пунктів – міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Курахове, смт Велика Новосілка, Желанне, Райгородок, села Богданівка, Веселе, Кам’янка, Красногорівка, Орлівка, Тоненьке.



За добу армією РФ знищено та пошкоджено 8 об'єктів Донецької області – житлові будинки, два заводи, магазин, торгові павільйони, службовий автомобіль.



«Армія рф завдала ракетних ударів по Костянтинівці та Райгородку. Пошкоджено інфраструктуру, у селищі Райгородок постраждали співробітники поліції, які несли службу в групі реагування. У Кураховому росіяни обстріляли з артилерії супермаркет і ринок. Десять обстрілів прийшлося по Авдіївці. В обох випадках інформація про постраждалих не надходила», - розповіли правоохоронці.



Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 79 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 33 946 осіб, у тому числі 5052 – діти, 1981 – люди з інвалідністю.

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