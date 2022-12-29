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В МИД Украины назвали утреннюю атаку армии РФ «бессмысленным варварством»

29 декабря 2022, 14:06

В МИД Украины назвали утреннюю атаку армии РФ «бессмысленным варварством»

В МИД Украины прокомментировали утренний ракетный обстрел украинских населенных пунктов армии РФ. Заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Бессмысленное варварство. Это единственные слова, которые приходят на ум, когда Россия совершает очередной ракетный обстрел мирных украинских городов в преддверии Нового года. Не может быть «нейтралитета» перед лицом таких массовых военных преступлений. Притворяться «нейтральным» равносильно тому, чтобы встать на сторону России», - написал он в Twitter.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что силам ПВО удалось сбить 54 ракеты российских войск во время утреннего обстрела.

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