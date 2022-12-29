У МЗС України назвали ранкову атаку армії РФ «безглуздим варварством»

У МЗС України прокоментували ранковий ракетний обстріл українських населених пунктів армії РФ. Заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.



«Безглузде варварство. Це єдині слова, які спадають на думку, коли Росія здійснює черговий ракетний обстріл мирних українських міст напередодні Нового року. Не може бути «нейтралітету» перед такими масовими військовими злочинами. Прикидатися «нейтральним» рівносильно тому, щоб стати на бік Росії», - написав він у Twitter.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що силам ППО вдалося збити 54 ракети російських військ під час ранкового обстрілу.