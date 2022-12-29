Пушилин пообещал расширенный график подачи воды — на три дня

На подконтрольной группировке «ДНР» территории обещают ввести расширенный график подачи воды — на три дня. Об этом заявил глава группировки Денис Пушилин в своем Telegram.



«Было очень много обращений по поводу воды на новогодние праздники. Я дал поручение, профильные службы отработали и спешу вас порадовать. Мы планируем на 30 и 31 декабря, а также 1 января ввести расширенный график подачи воды», — уверяет Пушилин.

Напомним, в ноябре в «ДНР» сообщали, что запасов воды в водохранилищах Ольховское, Зуевское и Ханженковское, которые питают неподконтрольную часть Донецкой области, осталось на шесть-семь месяцев.