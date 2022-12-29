Пушилін пообіцяв розширений графік подачі води — на три дні

На підконтрольній угрупованню «ДНР» території обіцяють ввести розширений графік подачі води — на три дні. Про це заявив очільник угруповання Денис Пушилін у своєму Telegram.



«Було дуже багато звернень щодо води на новорічні свята. Я дав доручення, профільні служби відпрацювали, і поспішаю вас порадувати. Ми плануємо на 30 і 31 грудня, а також 1 січня ввести розширений графік подачі води», — запевняє Пушилін.

Нагадаємо, у листопаді в «ДНР» повідомляли, що запасів води у водосховищах Вільхівське, Зуївське й Ханженківське, які живлять непідконтрольну частину Донецької області, залишилося на шість-сім місяців.