На территории Беларуси упала ракета. Минск обвинил Украину

Сегодня между 10:00 и 11:00 утра в районе деревни Горбаха Брестской области Беларуси упала ракета С-300. Об этом сообщает агентство Белта.



В Минбороны Беларуси заявили, что ПВО сбила украинскую ракету.



«Сегодня в районе 10 часов силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель. Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области», - говорится в сообщении.



Утверждается, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, якобы выпущенной с территории Украины.

Сегодня Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. По предварительным данным, РФ применила 69 ракет. Украинские силы уничтожили 54 крылатых ракет, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Из-за ракетной атаки наблюдаются проблемы с энергоснабжением на западе Украины, Одесской и Киевской области.