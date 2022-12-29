На території Білорусі впала ракета. Мінськ звинуватив Україну

Сьогодні між 10:00 та 11:00 ранку в районі села Горбаха Брестської області Білорусі впала ракета С-300. Про це повідомляє агентство Белта.



У Мінборони Білорусі заявили, що ППО збило українську ракету.



«Сьогодні в районі 10 годин силами військ протиповітряної оборони було вражено повітряну мету. Її уламки виявлено на сільськогосподарському полі в районі села Горбаха Іванівського району Брестської області», - йдеться у повідомленні.



Стверджується, що уламки належать зенітній керованій ракеті С-300, яка нібито випущена з території України.

Сьогодні Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. За попередніми даними, РФ застосувала 69 ракет. Українські сили знищили 54 крилаті ракети, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.



Через ракетну атаку спостерігаються проблеми з енергопостачанням на заході України, Одеської та Київської області.