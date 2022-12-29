Мэру Полтавы сообщено о подозрении распространении секретной информации о ВСУ

Сотрудники СБУ сообщили о подозрении городскому голове Полтавы Александру Мамаю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Мэра подозревают в «несанкционированном распространении информации о размещении подразделений ВСУ, совершенном в условиях военного положения (ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины)».



«По данным следствия, фигурант распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами», - подчеркнули в СБУ.



По данным местных СМИ, утром в сессионном зале городской голова Полтавы Александр Мамай проводил встречу со спортсменами областной федерации восточных единоборств «Дракон». На выходе из зала его оцепили сотрудники СБУ и повели в его рабочий кабинет.



Также журналисты отмечают, что СБУ расследует дело по разглашению городским председателем информации о формировании в Полтаве новой воинской части с указанием адреса штаба.