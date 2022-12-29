Меру Полтави повідомлено про підозру в поширенні секретної інформації про ЗСУ

Співробітники СБУ повідомили про підозру міському голові Полтави Олександру Мамаю. Про це повідомляє прес-служба відомства.



Мера підозрюють у «несанкціонованому розповсюдженні інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, скоєного в умовах воєнного стану (ст. 114-2 Кримінального кодексу України)».



«За даними слідства, фігурант поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами», - наголосили в СБУ.



За даними місцевих ЗМІ, вранці у сесійній залі міський голова Полтави Олександр Мамай проводив зустріч із спортсменами обласної федерації східних єдиноборств «Дракон». На виході із зали його оточили співробітники СБУ та повели до його робочого кабінету.



Також журналісти зазначають, що СБУ розслідує справу щодо розголошення міським головою інформації про формування у Полтаві нової військової частини із зазначенням адреси штабу.