МИД Беларуси вызвал посла Украины после падения ракеты на белорусской территории,

МИД Беларуси вызвал посла Украины в Минске Игоря Кизима после падения ракеты на белорусской территории, ему был заявлен протест. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз, передает «РИА Новости».



«Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к катастрофическим последствиям для всех», - подчеркнул пресс-секретарь.



Ранее в Беларуси заявили, что система ПВО сбила якобы украинскую ракету С-300, упавшую в Брестской области.