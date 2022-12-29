МЗС Білорусі викликало посла України після падіння ракети на білоруській території

МЗС Білорусі викликало посла України в Мінську Ігоря Кізіма після падіння ракети на білоруській території, йому було заявлено протест. Про це заявив речник білоруського зовнішньополітичного відомства Анатолій Глаз, передає «РИА Новости».



«Ми вимагали, щоб українська сторона провела ретельне розслідування всіх обставин пуску зазначеної ракети, притягнула до відповідальності винних і вжила вичерпних заходів, щоб не допустити повторення в майбутньому подібних інцидентів, які можуть призвести до катастрофічних наслідків для всіх», - наголосив прес-секретар.



Раніше в Білорусі заявили, що система ППО збила нібито українську ракету С-300, яка впала у Брестській області.