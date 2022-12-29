На Новый год и Рождество оккупированная Луганщина частично будет без комендантского часа

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник приостановил действие комендантского часа на Новый год и Рождество в некоторых поселках и городах оккупированной Луганской области.



Так, комендантский час продолжит действовать в Кременском, Сватовском и Троицком районах, а также городах Лисичанск, Первомайск, Рубежное и Северодонецк.



Комендантский час не будет действовать на остальной захваченной территории Луганщины с 23 часов вечера 31 декабря до 4 часов утра 1 января, а также на Рождество в эти же часы с 6 на 7 января.