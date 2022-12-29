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В Украине появятся официальные онлайн-медиа – Зеленский подписал закон

29 декабря 2022, 21:47

В Украине появятся официальные онлайн-медиа – Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О медиа», который Верховная Рада приняла 13 декабря.

Законопроект вводит в законодательное поле понятие онлайн-медиа и предусматривает для них добровольную регистрацию, которая будет гарантировать им законодательную защиту. Документ предусматривает наказания для нарушителей законодательства.

Согласно законопроекту, если зарегистрированный субъект в сфере онлайн-медиа допускает грубое нарушение, то регулятор применяет к нему штраф. В случае совершения онлайн-медиа в течение одного месяца второго или третьего грубого нарушения после применения штрафа, решение о котором не было отменено в установленном законом порядке, накладывается штраф в двойном размере. Законопроект предусматривает и запрет распространения зарегистрированного онлайн-медиа по решению суда – данная мера применяется в случае совершения в течение одного месяца четвертого грубого нарушения, если за предварительные подобные нарушения были применены штрафы, решения о которых не были отменены в установленном законом порядке.

Законопроект также предусматривает временный запрет распространения незарегистрированных онлайн-медиа, который составляет 14 календарных дней. Временный запрет применяется в случае совершения значительного нарушения, если в течение одного месяца к субъекту было применено пять штрафов за такие нарушения и решение о них не было отменено в установленном законом порядке.

Согласно Регламенту ВР, подписанный президентом закон в дальнейшем будет опубликован в газете «Голос Украины» и через три месяца после этого вступит в силу.

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