В Раде опровергли, что законопроект о запрете деятельности российской церкви запрещает УПЦ

Распространившаяся в социальных сетях информация о том, что Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Украины одобрил законопроект, запрещающий деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) не соответствует действительности. Об этом заявил глава комитета, члена фракции «Слуга народа» Никиты Потураева.



«Подчеркиваю, что сегодня наш комитет одобрил закон о запрете так называемой русской, так называемой православной, так называемой церкви (РПЦ). Никакой украинской Церкви или религиозной организации, которая не подчиняется какой-либо религиозной организации государства-террориста и агрессора, это не касается», — написал Потураев в Facebook.



Он подчеркнул, что по убеждению членов комитета на сегодняшний день в Украине нет церкви или религиозной организации, которая была бы частью религиозных институтов государства-оккупанта или руководится оттуда.



«Мы уверены, что любая украинская Церковь или религиозная организация легко подтвердит этот факт соответствующими официальными документами. Мы также убеждены, что выявление Службой безопасности Украины во время обысков в определенных религиозных заведениях и учреждениях многочисленных образцов взрывных и антиукраинских материалов ни в коем случае не свидетельствует об измене или коллаборационизме со стороны этих религиозных институтов», — подчеркнул Потураев.



Он призвал граждан и депутатов Рады не распространять ложную информацию о запрете УПЦ или любой другой религиозной организации.



«С другой стороны, мы советуем тем гражданам и народным депутатам Украины, которые считают, вместе с военными преступниками и террористами Путиным, Гундяевым и Песковым, УПЦ неотъемлемой частью РПЦ, а значит считают запрет РПЦ одновременном запретом УПЦ, добровольно оформить в СБУ явку с повинной. Чистосердечное признание смягчает наказание. Даже в случае государственной измены. Или личной глупости и невежества. Последние даже преступлением не являются», — подчеркнул глава парламентского комитета.