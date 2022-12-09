Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Раде опровергли, что законопроект о запрете деятельности российской церкви запрещает УПЦ

09 декабря 2022, 22:44

В Раде опровергли, что законопроект о запрете деятельности российской церкви запрещает УПЦ

Распространившаяся в социальных сетях информация о том, что Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Украины одобрил законопроект, запрещающий деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) не соответствует действительности. Об этом заявил глава комитета, члена фракции «Слуга народа» Никиты Потураева.

«Подчеркиваю, что сегодня наш комитет одобрил закон о запрете так называемой русской, так называемой православной, так называемой церкви (РПЦ). Никакой украинской Церкви или религиозной организации, которая не подчиняется какой-либо религиозной организации государства-террориста и агрессора, это не касается», — написал Потураев в Facebook.

Он подчеркнул, что по убеждению членов комитета на сегодняшний день в Украине нет церкви или религиозной организации, которая была бы частью религиозных институтов государства-оккупанта или руководится оттуда.

«Мы уверены, что любая украинская Церковь или религиозная организация легко подтвердит этот факт соответствующими официальными документами. Мы также убеждены, что выявление Службой безопасности Украины во время обысков в определенных религиозных заведениях и учреждениях многочисленных образцов взрывных и антиукраинских материалов ни в коем случае не свидетельствует об измене или коллаборационизме со стороны этих религиозных институтов», — подчеркнул Потураев.

Он призвал граждан и депутатов Рады не распространять ложную информацию о запрете УПЦ или любой другой религиозной организации.

«С другой стороны, мы советуем тем гражданам и народным депутатам Украины, которые считают, вместе с военными преступниками и террористами Путиным, Гундяевым и Песковым, УПЦ неотъемлемой частью РПЦ, а значит считают запрет РПЦ одновременном запретом УПЦ, добровольно оформить в СБУ явку с повинной. Чистосердечное признание смягчает наказание. Даже в случае государственной измены. Или личной глупости и невежества. Последние даже преступлением не являются», — подчеркнул глава парламентского комитета.

Еще по теме

Организации
Верховная Рада Украины УПЦ МП
Люди
Никита Потураев

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:12
Главные события в оккупации 9 декабря
19:14
В Донецке — новый обстрел в районе Крытого рынка
18:16
Правозащитники: Активистов и представителей местных властей с оккупированных территорий удерживают в новом СИЗО Симферополя
17:26
Правозащитница: Оккупанты берут в плен украинских подростков, обвиняя в корректировке обстрелов
17:02
«Банк России» открыл отделения на оккупированных территориях
16:52
СМИ: За 8 месяцев Россия вынудила получить свои паспорта 300 тысяч украинцев
15:20
«ДНР» заявила об обстреле завода «Силур» в Харцызске
14:03
Центр Донецка под обстрелом: «Прилеты» на студгородке, повреждены гостиница и спорткомплекс
13:10
Оккупанты избили работников Запорожской АЭС — «Энергоатом»
12:39
«ДНР» бурит скважины возле котельных
11:41
На трассе Мариуполь-Мелитополь возникла пробка длиной 150 км
10:32
В оккупированном Северодонецке увеличивается количество военных РФ
10:05
«ДНР»: В Горловке под обстрел попала больница
10:03
В медучреждениях оккупированной части Луганщины заканчиваются лекарства
23:00
Главные события в оккупации 8 декабря
все новости
23:12
Главные события в оккупации 9 декабря
22:44
В Раде опровергли, что законопроект о запрете деятельности российской церкви запрещает УПЦ
21:42
США передадут Украине снаряды, системы для борьбы с дронами и средства ПВО
21:14
Зеленский: Российские войска фактически разрушили Бахмут
20:23
США наложили санкции на военно-космические силы РФ за закупку иранских беспилотников
19:14
В Донецке — новый обстрел в районе Крытого рынка
18:16
Правозащитники: Активистов и представителей местных властей с оккупированных территорий удерживают в новом СИЗО Симферополя
17:50
Немецкая компания Rheinmetall изготовит для Украины два ЗРК Skynex — СМИ
17:26
Правозащитница: Оккупанты берут в плен украинских подростков, обвиняя в корректировке обстрелов
17:02
«Банк России» открыл отделения на оккупированных территориях
16:52
СМИ: За 8 месяцев Россия вынудила получить свои паспорта 300 тысяч украинцев
16:24
Часть украинской критической инфраструктуры «полностью разрушена» – Кубраков
16:18
«Абсолютно неожиданно»: Путин отреагировал на слова Меркель о «Минске»
16:07
РФ вывезла из Украины более 13 тысяч детей - Герасимчук
16:01
Около 30% территории Украины загрязнены взрывчаткой — МВД
все новости
ВИДЕО
В Донецке — новый обстрел в районе Крытого рынка
09 декабря, 19:14
Центр Донецка под обстрелом: «Прилеты» на студгородке, повреждены гостиница и спорткомплекс
09 декабря, 14:03
В Крыму готовятся вывезти экспонаты музеев ►
08 декабря, 19:10

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама