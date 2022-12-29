В Україні з'являться офіційні онлайн-медіа – Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про медіа», який Верховна Рада ухвалила 13 грудня.



Законопроект вводить у законодавче поле поняття онлайн-медіа та передбачає для них добровільну реєстрацію, яка гарантуватиме їм законодавчий захист. Документ передбачає покарання для порушників законодавства.



Згідно із законопроектом, якщо зареєстрований суб'єкт у сфері онлайн-медіа припускає грубе порушення, то регулятор застосовує до нього штраф. У разі здійснення онлайн-медіа протягом одного місяця другого чи третього грубого порушення після застосування штрафу, рішення про яке не було скасовано у встановленому законом порядку, накладається штраф у подвійному розмірі. Законопроектом передбачено і заборону розповсюдження зареєстрованого онлайн-медіа за рішенням суду – цей захід застосовується у разі вчинення протягом одного місяця четвертого грубого порушення, якщо за попередні подібні порушення були застосовані штрафи, рішення про які не були скасовані в установленому законом порядку.



Законопроект також передбачає тимчасову заборону розповсюдження незареєстрованих онлайн-медіа, яка становить 14 календарних днів. Тимчасова заборона застосовується у разі вчинення значного порушення, якщо протягом одного місяця до суб'єкта було застосовано п'ять штрафів за такі порушення та рішення про них не було скасовано у встановленому законом порядку.



Згідно з Регламентом ВР, підписаний президентом закон надалі буде опублікований у газеті «Голос України» і через три місяці після цього набуде чинності.