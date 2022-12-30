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СМИ: Семья Медведчука поселилась в Москве, его дочь учится в престижном вузе

30 декабря 2022, 12:16

СМИ: Семья Медведчука поселилась в Москве, его дочь учится в престижном вузе

Семья Виктора Медведчука поселилась в Москве. Об этом сообщает «Медуза».

В расследовании издания и «Лаборатории университетской прозрачности» говорится, что в столице РФ живет жена Медведчука Оксана Марченко и их 19-летняя дочь Дарья. Где находится сам Медведчук, неизвестно. Дарья же в России как минимум с 2021 года. В 2004 году ее крестным отцом стал российский президент Владимир Путин.

Дарья Медведчук сейчас учится в Москве, что следует из приказа о зачислении Медведчук и еще двух студентов на факультет «Высшая школа бизнеса» Высшей школы экономики (ВШЭ) от 31 августа 2021 года, опубликованного на сайте вуза. Всех троих зачислили во ВШЭ на одну из самых востребованных специальностей факультета — «управление бизнесом» — по особой процедуре для иностранцев (они граждане Украины). Трое украинцев — Дарья Медведчук, Даниил Косовский и Валентина Шуст — учатся во ВШЭ платно.

Издание пишет, что Косовский и Шуст — дети близких к Виктору Медведчуку людей. Пропустив экзамен, они предоставили вузу поддельные медсправки, за что их должны были отчислить. Однако этого не произошло. Кроме того, студенты не сдали летнюю сессию. Но и после этого не были отчислены.

Также отмечается, что Шуст и Косовский, возможно, переведены в другой вуз — Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Дарье Медведчук «дали возможность написать мотивационное письмо и учиться дальше»: с таким письмом можно перевестись в другой вуз, не теряя год. В профиле Шуст в соцсети сейчас указано, что она студентка МГИМО. А судя по внутреннему расписанию ВШЭ, Дарья Медведчук по-прежнему числится студенткой Высшей школы экономики.

21 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и Россией.

Украинской стороне было возвращено 215 военнослужащих из числа защитников Мариуполя, включая командиров «Азова» и других подразделений, оборонявших город. В обмен России передали Виктора Медведчука и 55 военнослужащих РФ и «Л-ДНР».

Известно, что Медведчук был обменен на 200 украинских ввоенных, а пятеро командиров обороны Мариуполя — на 55 военных РФ и «Л-ДНР».

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