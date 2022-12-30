Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

ЗМІ: Сім'я Медведчука оселилася в Москві, його дочка навчається в престижному виші

30 грудня 2022, 12:16

ЗМІ: Сім'я Медведчука оселилася в Москві, його дочка навчається в престижному виші

Сім'я Віктора Медведчука оселилася в Москві. Про це повідомляє «Медуза».

У розслідуванні видання та «Лабораторії університетської прозорості» йдеться про те, що в столиці РФ мешкає дружина Медведчука Оксана Марченко та їхня 19-річна донька Дар'я. Де перебуває сам Медведчук, невідомо. Дар'я ж у Росії щонайменше з 2021 року. У 2004 році її хрещеним батьком став російський президент Володимир Путін.

Дар'я Медведчук зараз навчається в Москві, що випливає з наказу про зарахування Медведчук і ще двох студентів на факультет «Вища школа бізнесу» Вищої школи економіки (ВШЕ) від 31 серпня 2021 року, опублікованого на сайті вишу. Усіх трьох зарахували до ВШЕ на одну з найбільш затребуваних спеціальностей факультету — «управління бізнесом» — за особливою процедурою для іноземців (вони громадяни України). Троє українців — Дар'я Медведчук, Данило Косовський і Валентина Шуст — навчаються у ВШЕ платно.

Видання пише, що Косовський і Шуст — діти близьких до Віктора Медведчука людей. Пропустивши іспит, вони надали вишу підроблені меддовідки, за що їх мали відрахувати. Однак цього не сталося. Крім того, студенти не склали літню сесію. Але й після цього не були відраховані.

Також зазначається, що Шуст і Косовський, можливо, переведені до іншого вишу — Московського державного інституту міжнародних відносин (МДІМВ). Дар'ї Медведчук «дали можливість написати мотиваційний лист і вчитися далі»: з таким листом можна перевестися до іншого вишу, не втрачаючи рік. У профілі Шуст у соцмережі зараз зазначено, що вона студентка МДІМВ. А судячи з внутрішнього розкладу ВШЕ, Дар'я Медведчук, як і раніше, зазначена як студентка Вищої школи економіки.

21 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією.

Українській стороні було повернуто 215 військовослужбовців з-поміж захисників Маріуполя, зокрема командири «Азова» та інших підрозділів, які обороняли місто. В обмін Росії передали Віктора Медведчука та 55 військовослужбовців РФ і «Л-ДНР».

Відомо, що Медведчука обміняли на 200 українських військовослужбовців, а п'ятьох командирів оборони Маріуполя — на 55 військових РФ і «Л-ДНР».

Ще за темою

Місця
Росія Москва
Люди
Віктор Медведчук
Інше
Війна обмін полоненими

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:40
За новими «конституціями» «ЛНР» і «ДНР» не можуть застосовувати українські закони
13:58
«ДНР» та «ЛНР» ухвалили нові «конституції». Тепер голов «республік» призначатимуть «парламенти»
13:19
Російські окупанти нарахували у Маріуполі понад 3 тисячі вбитих місцевих жителів
09:50
В угрупованні «ЛНР» показали руйнування після нічних обстрілів у трьох містах
09:03
У Донецьку показали готель «Вікторія» після обстрілу
22:40
Головні події в окупації 29 грудня
19:30
На Новий рік та Різдво окупована Луганщина частково буде без комендантської години
16:33
Менше 2% від необхідного: Окупанти побудували в Маріуполі 22 багатоповерхівки, а зруйнували — 1,5 тисячі
16:18
На заході Донецька поранено жінку
14:45
Пушилін пообіцяв розширений графік подачі води — на три дні
12:58
Підвищення в середньому на 17%: «ЛНР» назвала нові тарифи на комуналку
23:27
Головні події в окупації 28 грудня
22:50
«ДНР» показала підозрюваних у справі про вбивство 8 осіб у Макіївці
16:53
Російські окупанти обстріляли Олешки на Херсонщині, загинула жінка — мер
15:46
Сєвєродонецькі партизани допомагають ЗСУ та діють самостійно — Стрюк
Всі новини
14:40
За новими «конституціями» «ЛНР» і «ДНР» не можуть застосовувати українські закони
14:14
У Краматорську демонтовано погруддя Пушкіна
14:02
Двоє людей загинули, ще двох поранено після удару окупантів по Харківській області
13:58
«ДНР» та «ЛНР» ухвалили нові «конституції». Тепер голов «республік» призначатимуть «парламенти»
13:21
На Луганському напрямку ЗСУ взяли в полон 52 російських окупанта — Гайдай
13:19
Російські окупанти нарахували у Маріуполі понад 3 тисячі вбитих місцевих жителів
13:16
У Луганській ОВА підтвердили загибель чоловіка та його доньки в Гірському
12:50
Армією РФ за минулу добу обстріляно 7 населених пунктів Донецької області
12:32
Окупанти обстріляли Семенівку Чернігівської області, відомо про загиблого
12:16
ЗМІ: Сім'я Медведчука оселилася в Москві, його дочка навчається в престижному виші
12:10
У південному та східному регіонах ситуація в енергетиці залишається складною
11:25
Обстріли та ракетні удари: Кириленко розповів про ситуацію в Донецькій області
11:11
Минулої доби армія РФ в Україні вбила 4 мирних жителів
11:01
В ОП показали наслідки падіння уламків Shahed у Києві
10:56
«Не знаємо, що сталося»: В Україні вважають зниклими безвісти 15 тисяч осіб
Всі новини
ВІДЕО
У Донецьку показали готель «Вікторія» після обстрілу
30 грудня, 09:03
Окупанти завдали по Костянтинівці чотири ракетні удари: Наслідки
29 грудня, 14:15
У російському Білгороді чули вибухи, працювала ППО
29 грудня, 09:17

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама