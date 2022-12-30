ЗМІ: Сім'я Медведчука оселилася в Москві, його дочка навчається в престижному виші

Сім'я Віктора Медведчука оселилася в Москві. Про це повідомляє «Медуза».



У розслідуванні видання та «Лабораторії університетської прозорості» йдеться про те, що в столиці РФ мешкає дружина Медведчука Оксана Марченко та їхня 19-річна донька Дар'я. Де перебуває сам Медведчук, невідомо. Дар'я ж у Росії щонайменше з 2021 року. У 2004 році її хрещеним батьком став російський президент Володимир Путін.



Дар'я Медведчук зараз навчається в Москві, що випливає з наказу про зарахування Медведчук і ще двох студентів на факультет «Вища школа бізнесу» Вищої школи економіки (ВШЕ) від 31 серпня 2021 року, опублікованого на сайті вишу. Усіх трьох зарахували до ВШЕ на одну з найбільш затребуваних спеціальностей факультету — «управління бізнесом» — за особливою процедурою для іноземців (вони громадяни України). Троє українців — Дар'я Медведчук, Данило Косовський і Валентина Шуст — навчаються у ВШЕ платно.



Видання пише, що Косовський і Шуст — діти близьких до Віктора Медведчука людей. Пропустивши іспит, вони надали вишу підроблені меддовідки, за що їх мали відрахувати. Однак цього не сталося. Крім того, студенти не склали літню сесію. Але й після цього не були відраховані.



Також зазначається, що Шуст і Косовський, можливо, переведені до іншого вишу — Московського державного інституту міжнародних відносин (МДІМВ). Дар'ї Медведчук «дали можливість написати мотиваційний лист і вчитися далі»: з таким листом можна перевестися до іншого вишу, не втрачаючи рік. У профілі Шуст у соцмережі зараз зазначено, що вона студентка МДІМВ. А судячи з внутрішнього розкладу ВШЕ, Дар'я Медведчук, як і раніше, зазначена як студентка Вищої школи економіки.

21 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією.



Українській стороні було повернуто 215 військовослужбовців з-поміж захисників Маріуполя, зокрема командири «Азова» та інших підрозділів, які обороняли місто. В обмін Росії передали Віктора Медведчука та 55 військовослужбовців РФ і «Л-ДНР».



Відомо, що Медведчука обміняли на 200 українських військовослужбовців, а п'ятьох командирів оборони Маріуполя — на 55 військових РФ і «Л-ДНР».