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Газ в украинских хранилищах хранят 1100 компаний из 27 стран

30 декабря 2022, 15:39

Газ в украинских хранилищах хранят 1100 компаний из 27 стран

В 2022 году более 1100 компаний из 27 стран мира являются заказчиками услуг украинских ПХГ. Об этом сообщили в компании «Нафтогаз».

Т«о есть портфолио клиентов Укртрансгаза – Оператора газохранилищ Украины не просто осталось на довоенном уровне, а продолжило расти», - рассказали в компании.

Отмечается, что общая география заказчиков услуг украинских ПХГ охватила три континента: Европу, Азию и Северную Америку.

В «Нафтогазе» поблагодарили партнеров за доверие.

28 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Украине уже удалось освободить более 1800 сел и городов от российских захватчиков. 

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