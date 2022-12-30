Газ в украинских хранилищах хранят 1100 компаний из 27 стран

В 2022 году более 1100 компаний из 27 стран мира являются заказчиками услуг украинских ПХГ. Об этом сообщили в компании «Нафтогаз».



Т«о есть портфолио клиентов Укртрансгаза – Оператора газохранилищ Украины не просто осталось на довоенном уровне, а продолжило расти», - рассказали в компании.

Отмечается, что общая география заказчиков услуг украинских ПХГ охватила три континента: Европу, Азию и Северную Америку.

В «Нафтогазе» поблагодарили партнеров за доверие.

28 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Украине уже удалось освободить более 1800 сел и городов от российских захватчиков.