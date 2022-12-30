Газ в українських сховищах зберігають 1100 компаній із 27 країн

У 2022 році понад 1100 компаній із 27 країн світу є замовниками послуг українських ПСГ. Про це повідомили у компанії «Нафтогаз».



«Тобто портфоліо клієнтів Укртрансгазу - Оператора газосховищ України не просто залишилось на довоєнному рівні, а продовжило зростати», - розповіли в компанії.

Зазначається, що загальна географія замовників послуг українських ПСГ охопила три континенти: Європу, Азію та Північну Америку.

У «Нафтогазі» подякували партнерам за довіру.

28 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україні вже вдалося звільнити понад 1800 сіл та міст від російських загарбників.