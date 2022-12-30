В Донецке воду будут давать пять часов вместо двух. Но всего три дня

Воду в оккупированном Донецке с 30 декабря по 1 января подают по расширенному графику. Об этом сообщает «Вода Донбасса».



Уточняется, что вода будет подаваться в дни, предусмотренные прежним графиком, но время подачи увеличено с двух до пяти часов: с 17:00 до 22:00.

Ранее глава группировки «ДНР» Денис Пушилин пообещал расширенный график подачи воды — на три дня.



Напомним, в ноябре в «ДНР» сообщали, что запасов воды в водохранилищах Ольховское, Зуевское и Ханженковское, которые питают неподконтрольную часть Донецкой области, осталось на шесть-семь месяцев.



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