У Донецьку воду даватимуть п'ять годин замість двох. Але лише три дні

Воду в окупованому Донецьку з 30 грудня до 1 січня подають за розширеним графіком. Про це повідомляє «Вода Донбасу».



Уточнюється, що воду подаватимуть у дні, передбачені колишнім графіком, але час подачі збільшено з двох до п'яти годин: з 17:00 до 22:00.

Раніше очільник угруповання «ДНР» Денис Пушилін пообіцяв розширений графік подачі води — на три дні.



Нагадаємо, у листопаді в «ДНР» повідомляли, що запасів води у водосховищах Вільхівське, Зуївське та Ханженківське, які живлять непідконтрольну частину Донецької області, залишилося на шість-сім місяців.



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