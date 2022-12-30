Украина получила очередную партию Starlink от «польских друзей» — ОП

Украина получила очередную партию Starlink от «польских друзей». Фото: Кирилл Тимошенко

Украина получила еще одну партию Starlink, которые будут переданы в «Пункты несокрушимости», а также для энергетической и медицинской сферы. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Новую партию Starlink мы получили от наших польских друзей. Это третья партия, полученная от Польши и первая часть большой партии, которая поступит до конца января», - написал он.

17 декабря в пресс-службе правительства заявили, что работа «Пунктов несокрушимости» во всех уголках Украины будет унифицирована. В том числе в утвержденном Порядке организации и функционирования этих мест учтено, что они должны быть оснащены в том числе системами Starlink.