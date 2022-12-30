Україна отримала чергову партію Starlink від «польських друзів» — ОП

Україна отримала чергову партію Starlink від «польських друзів». Фото: Кирило Тимошенко

Україна отримала ще одну партію Starlink, яка буде передана в «Пункти незламності», а також для енергетичної та медичної сфери. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Нову партію Starlink ми отримали від наших польських друзів. Це третя партія, яку ми отримали від Польщі і перша частина великої партії, яка надійде до кінця січня», - написав він.

17 грудня в прес-службі уряду заявили, що роботу «Пунктів незламності» у всіх куточках України буде уніфіковано. У тому числі в затвердженому Порядку організації та функціонування цих місць враховано, що вони мають бути оснащені, зокрема, системами Starlink.