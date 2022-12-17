«Пунктов несокрушимости» будет втрое больше: Чем их оснастят

Кабинет министров утвердил Порядок организации и функционирования «Пунктов несокрушимости» («Пунктів незламності»). Об этом сообщает пресс-служба правительства.



«Работа "Пунктов несокрушимости" во всех уголках Украины будет унифицирована. Украинцы получат доступ к одинаковому набору услуг. Это удовлетворит критические потребности людей на время восстановления поврежденной врагом инфраструктуры. Сейчас уже функционирует более пяти тысяч "Пунктов несокрушимости". Работаем над тем, чтобы их количество увеличилось втрое», — подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.



Также отмечается, что пункты будут работать в круглосуточном режиме, они будут делиться на стационарные, расположенные в зданиях, и мобильные, которые развернут на базе палатки или транспортного средства. Их количество определят центральные и местные власти.



Каждый пункт должен быть обеспечен:

генераторами и горючим;

автономным отоплением;

средствами доступа к Интернету, в частности через терминалы Starlink;

связью (рация, стационарный телефон) для вызова экстренных служб;

запасами питьевой и технической воды;

средствами личной гигиены;

туалетами и т.д.

К работе в пунктах могут привлекаться медики, психологи, социальные работники, общественные организации и волонтеры. Каждый «Пункт несокрушимости» будут охранять полиция, добровольцы или служба охраны.