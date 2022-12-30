Оккупанты установили «особый режим» въезда на Луганщину из Белгородской области

Оккупанты установили особый режим въезда на территорию Белгородской области с оккупированной территории Луганской области с 1 января 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба главы группировки «ЛНР».



Речь идет об автомобильных пунктах пропуска Валуйки, Ровеньки и железнодорожный пункт пропуска Валуйки.



Так, пропуск людей будет проводиться только при наличии документа, удостоверяющего личность.



Пропуск лиц без гражданства будет осуществляться только при наличии действительного документа, удостоверяющего личность и признаваемого Российской Федерацией, а также визы.



Въезд будет запрещен для тех, у кого нет документов или истек срок их действия, предъявивших для поддельные, чужие, подложные документы, сообщивших заведомо ложные сведения о себе или о цели своего пребывания, участвующих в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации, включенных в список лиц, которым запрещен въезд в Россию.



Аналогичные ограничения введены в отношении выезда с территории Белгородской области на оккупированную Луганщину.