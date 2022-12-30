Окупанти встановили «особливий режим» в'їзду на Луганщину із Білгородської області

Окупанти встановили особливий режим в'їзду на територію Білгородської області із окупованої території Луганської області з 1 січня 2023 року. Про це повідомила прес-служба голови угруповання "ЛНР".



Йдеться про автомобільні пункти пропуску Валуйки, Ровеньки та залізничний пункт пропуску Валуйки.



Так, пропуск людей проводитиметься лише за наявності документа, що засвідчує особу.



Перепустка осіб без громадянства здійснюватиметься лише за наявності дійсного документа, що засвідчує особу та визнаного Російською Федерацією, а також візи.



В'їзд буде заборонено для тих, у кого немає документів або закінчився термін їх дії, тих, хто пред'явив підроблені, чужі документи, які повідомили свідомо хибні відомості про себе або про мету свого перебування, що беруть участь у діяльності іноземної або міжнародної неурядової організації, щодо якої прийнято рішення про визнання небажаною на території Російської Федерації, включених до списку осіб, яким заборонено в'їзд до Росії.



Аналогічні обмеження запроваджено щодо виїзду з території Білгородської області на окуповану Луганщину.