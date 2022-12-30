Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Окупанти встановили «особливий режим» в'їзду на Луганщину із Білгородської області

30 грудня 2022, 17:26

Окупанти встановили «особливий режим» в'їзду на Луганщину із Білгородської області

Окупанти встановили особливий режим в'їзду на територію Білгородської області із окупованої території Луганської області з 1 січня 2023 року. Про це повідомила прес-служба голови угруповання "ЛНР".

Йдеться про автомобільні пункти пропуску Валуйки, Ровеньки та залізничний пункт пропуску Валуйки.

Так, пропуск людей проводитиметься лише за наявності документа, що засвідчує особу.

Перепустка осіб без громадянства здійснюватиметься лише за наявності дійсного документа, що засвідчує особу та визнаного Російською Федерацією, а також візи.

В'їзд буде заборонено для тих, у кого немає документів або закінчився термін їх дії, тих, хто пред'явив підроблені, чужі документи, які повідомили свідомо хибні відомості про себе або про мету свого перебування, що беруть участь у діяльності іноземної або міжнародної неурядової організації, щодо якої прийнято рішення про визнання небажаною на території Російської Федерації, включених до списку осіб, яким заборонено в'їзд до Росії.

Аналогічні обмеження запроваджено щодо виїзду з території Білгородської області на окуповану Луганщину.

Ще за темою

Місця
Росія Луганська область

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:36
«ДНР»: За рік на окупованій Донеччині загинуло понад тисячу мирних жителів
17:26
Окупанти встановили «особливий режим» в'їзду на Луганщину із Білгородської області
16:37
«ДНР» заявила про загибель жінки через обстріл Ясинуватої
15:44
У Донецьку воду даватимуть п'ять годин замість двох. Але лише три дні
15:09
У Донецьку під час артобстрілу загинув співробітник СК РФ
14:40
За новими «конституціями» «ЛНР» і «ДНР» не можуть застосовувати українські закони
13:58
«ДНР» та «ЛНР» ухвалили нові «конституції». Тепер голів «республік» призначатимуть «парламенти»
13:19
Російські окупанти нарахували у Маріуполі понад 3 тисячі вбитих місцевих жителів
09:50
В угрупованні «ЛНР» показали руйнування після нічних обстрілів у трьох містах
09:03
У Донецьку показали готель «Вікторія» після обстрілу
22:40
Головні події в окупації 29 грудня
19:30
На Новий рік та Різдво окупована Луганщина частково буде без комендантської години
16:33
Менше 2% від необхідного: Окупанти побудували в Маріуполі 22 багатоповерхівки, а зруйнували — 1,5 тисячі
16:18
На заході Донецька поранено жінку
14:45
Пушилін пообіцяв розширений графік подачі води — на три дні
Всі новини
19:36
«ДНР»: За рік на окупованій Донеччині загинуло понад тисячу мирних жителів
19:32
Російський танцівник із татуюваннями Путіна не виступатиме в італійському театрі
18:47
У полоні РФ перебуває понад три тисячі захисників, 15 тисяч військових та цивільних — зникли безвісти
17:56
Росія запланувала нову хвилю мобілізації на 5 січня – ГУР
17:41
Відомо, скільки чоловіків загинули, намагаючись незаконно залишити Україну
17:26
Окупанти встановили «особливий режим» в'їзду на Луганщину із Білгородської області
17:02
Виготовлено на заводі «Луганськтепловоз»: «Укрзалізниця» показала модернізований поїзд
16:48
Україна отримала чергову партію Starlink від «польських друзів» — ОП
16:38
У Києві через війну загинули 120 мирних жителів, ще 495 отримали поранення
16:37
«ДНР» заявила про загибель жінки через обстріл Ясинуватої
16:30
Півтора мільйона українців у «Дії» розповіли, коли святкують Різдво
15:44
У Донецьку воду даватимуть п'ять годин замість двох. Але лише три дні
15:39
Газ в українських сховищах зберігають 1100 компаній із 27 країн
15:09
У Донецьку під час артобстрілу загинув співробітник СК РФ
14:53
СБУ оголосила підозру «віце-міністру вугілля та енергетики ДНР»
Всі новини
ВІДЕО
У Донецьку показали готель «Вікторія» після обстрілу
30 грудня, 09:03
Окупанти завдали по Костянтинівці чотири ракетні удари: Наслідки
29 грудня, 14:15
У російському Білгороді чули вибухи, працювала ППО
29 грудня, 09:17

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама