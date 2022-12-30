Российский танцовщик с татуировками Путина не будет выступать в итальянском театре

Российский танцовщик украинского происхождения Сергей Полунин не будет выступать в миланском театре Арчимбольди, сообщает Sky News.



Театр отменил выступление танцовщика Сергея Полунина с татуировкой, на которой изображен российский президент Владимир Путин.



В заявлении театра сказано, что данное решение связано с тем, что пользователи соцсетей негативно высказывались о танцовщике и требовали отменить выступление.



Также, согласно заявлению, театр категорически против войны в Украине.



Выступление было запланировано на 28 и 29 января.



Балет «‎Распутин — танцевальная драма»‎, в котором должен был быть задействован Полунин неоднократно переносился с 2019 года — из-за пандемии COVID.



Напомним, что Сергей Полунин, уроженец Херсонской области, в ноябре 2018 года получил российское гражданство.