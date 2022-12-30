Російський танцівник із татуюваннями Путіна не виступатиме в італійському театрі

Російський танцівник українського походження Сергій Полунін не виступатиме у міланському театрі Арчімбольді, повідомляє Sky News.



Театр скасував виступ танцівника Сергія Полуніна з татуюванням, на якому зображено російського президента Володимира Путіна.



У заяві театру сказано, що це рішення пов'язане з тим, що користувачі соцмереж негативно висловлювалися про танцівника і вимагали скасувати виступ.



Також, згідно із заявою, театр категорично проти війни в Україні.



Виступ було заплановано на 28 та 29 січня.



Балет «Распутін — танцювальна драма», в якому мав бути задіяний Полунін неодноразово переносився з 2019 року через пандемію COVID.



Нагадаємо, що Сергій Полунін, уродженець Херсонської області, у листопаді 2018 року отримав російське громадянство.