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Російський танцівник із татуюваннями Путіна не виступатиме в італійському театрі

30 грудня 2022, 19:32

Російський танцівник із татуюваннями Путіна не виступатиме в італійському театрі

Російський танцівник українського походження Сергій Полунін не виступатиме у міланському театрі Арчімбольді, повідомляє Sky News.

Театр скасував виступ танцівника Сергія Полуніна з татуюванням, на якому зображено російського президента Володимира Путіна.

У заяві театру сказано, що це рішення пов'язане з тим, що користувачі соцмереж негативно висловлювалися про танцівника і вимагали скасувати виступ.

Також, згідно із заявою, театр категорично проти війни в Україні.

Виступ було заплановано на 28 та 29 січня.

Балет «Распутін — танцювальна драма», в якому мав бути задіяний Полунін неодноразово переносився з 2019 року через пандемію COVID.

Нагадаємо, що Сергій Полунін, уродженець Херсонської області, у листопаді 2018 року отримав російське громадянство.

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Сергій Полунін
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Росія Італія

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