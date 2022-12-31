Министр обороны Украины призвал россиян избегать новой волны мобилизации

Алексей Резников. Скриншот

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал россиян избегать новой волны мобилизации, которая может состояться уже в ближайшее время.



По его словам, в начале января 2023 года Россия готовится ввести военное положение и намерена закрыть границы для мужчин.



«Избегайте мобилизации любым способом. Когда бункерные вожди не смогут отправить новых мобилизованных, они будут вынуждены признать свое поражение. И война закончится. Это все равно случится и вопрос в цене. И будет ли эта цена оплачена вашей кровью», — сказал Резников в видеообращении.



Он обратился к российским военнообязанным.



«В первую очередь это касается жителей крупных городов. Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, чтобы сделать хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение», — отметил Резников.

Министр добавил, что после введения военного положения в РФ начнут очередную волну мобилизации. Также границы для мужчин призывного возраста будут закрыты и в Беларуси.



«Я не призываю вас верить мне на слово, я хочу, чтобы вы задали себе всего один вопрос и честно на него ответили: когда вы отправитесь на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю жизнь, за что конкретно вы будете воевать? Лично вы», — подчеркнул Резников.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия планирует с 5 января 2023 года провести новую волну мобилизации.