Міністр оборони України закликав росіян уникати нової хвилі мобілізації

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав росіян уникати нової хвилі мобілізації, яка може відбутися вже найближчим часом.
За його словами, на початку січня 2023 року Росія готується запровадити військовий стан і має намір закрити кордони для чоловіків.
«Уникайте мобілізації будь-яким способом. Коли бункерні вожді не зможуть відправити нових мобілізованих, вони будуть змушені визнати свою поразку. І війна закінчиться. Це все одно станеться і питання в ціні. І чи буде ця ціна оплачена вашою кров'ю», — сказав Резніков у відеозверненні.
Він звернувся до російських військовозобов'язаних.
«Насамперед це стосується жителів великих міст. Я точно знаю, що у вас залишився приблизно один тиждень, щоб зробити хоч якийсь вибір. На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосять військовий стан», — зазначив Резніков.
Міністр додав, що після введення воєнного стану в РФ розпочнуть чергову хвилю мобілізації. Також кордони для чоловіків призовного віку будуть закриті і в Білорусі.
«Я не закликаю вас вірити мені на слово, я хочу, щоб ви поставили собі всього одне питання і чесно на нього відповіли: коли ви вирушите на війну, де можете загинути або стати калікою на все життя, за що конкретно ви воюватимете? Особисто ви»,— підкреслив Резніков.
Росія планує з 5 січня 2023 провести нову хвилю мобілізації, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.