«ЛНР» заявила, что удерживает в плену 1,2 тысячи украинских силовиков

Более 1,2 тысячи военнопленных украинских силовиков находятся на территории, подконтрольной группировке «ЛНР». Об этом заявил глава группировки Леонид Пасечник, передает сепаратистский сайт «ЛИЦ».



По его словам, эта цифра не учитывает тех, кто был освобожден в ходе обмена пленными между Украиной и Россией.



«Все они содержатся согласно нормам международного права, никаких препятствий доступу сотрудников Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций к пленным нет», — уверяет Пасечник.

Ранее сообщалось, что 4929 писем передано между украинскими военнопленными и их близкими.



Российские оккупанты месяцами удерживают в плену не только украинских военных, но и гражданских жителей Украины. Судьба многих из них неизвестна.