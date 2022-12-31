«ЛНР» заявила, що утримує в полоні 1,2 тисячі українських силовиків

Понад 1,2 тисячі військовополонених українських силовиків перебувають на території, підконтрольній угрупованню «ЛНР». Про це заявив очільник угруповання Леонід Пасічник, передає сепаратистський сайт «ЛИЦ».



За його словами, ця цифра не враховує тих, хто був звільнений під час обміну полоненими між Україною та Росією.



«Усіх їх утримують згідно з нормами міжнародного права, жодних перешкод доступу співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй до полонених немає», — запевняє Пасічник.

Раніше повідомлялося, що 4929 листів передано між українськими військовополоненими та їхніми близькими.



Російські окупанти місяцями утримують у полоні не тільки українських військових, а й цивільних жителів України. Доля багатьох із них невідома.