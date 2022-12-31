Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

«ЛНР» заявила, що утримує в полоні 1,2 тисячі українських силовиків

31 грудня 2022, 10:22

«ЛНР» заявила, що утримує в полоні 1,2 тисячі українських силовиків

Понад 1,2 тисячі військовополонених українських силовиків перебувають на території, підконтрольній угрупованню «ЛНР». Про це заявив очільник угруповання Леонід Пасічник, передає сепаратистський сайт «ЛИЦ».

За його словами, ця цифра не враховує тих, хто був звільнений під час обміну полоненими між Україною та Росією.

«Усіх їх утримують згідно з нормами міжнародного права, жодних перешкод доступу співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй до полонених немає», — запевняє Пасічник.

Читайте також:

Відбувся обмін полоненими з РФ: В ОП повідомили, кого вдалося повернути

Раніше повідомлялося, що 4929 листів передано між українськими військовополоненими та їхніми близькими.

Російські окупанти місяцями утримують у полоні не тільки українських військових, а й цивільних жителів України. Доля багатьох із них невідома.

Ще за темою

Інше
Війна Полон Військовополонені обмін полоненими
Організації
ЛНР

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:22
«ЛНР» заявила, що утримує в полоні 1,2 тисячі українських силовиків
08:49
«ДНР»: У Ясинуватій загинула жінка та поранено двох чоловіків
00:25
Головні події в окупації 30 грудня
19:36
«ДНР»: За рік на окупованій Донеччині загинуло понад тисячу мирних жителів
17:26
Окупанти встановили «особливий режим» в'їзду на Луганщину із Білгородської області
16:37
«ДНР» заявила про загибель жінки через обстріл Ясинуватої
15:44
У Донецьку воду даватимуть п'ять годин замість двох. Але лише три дні
15:09
У Донецьку під час артобстрілу загинув співробітник СК РФ
14:40
За новими «конституціями» «ЛНР» і «ДНР» не можуть застосовувати українські закони
13:58
«ДНР» та «ЛНР» ухвалили нові «конституції». Тепер голів «республік» призначатимуть «парламенти»
13:19
Російські окупанти нарахували у Маріуполі понад 3 тисячі вбитих місцевих жителів
09:50
В угрупованні «ЛНР» показали руйнування після нічних обстрілів у трьох містах
09:03
У Донецьку показали готель «Вікторія» після обстрілу
22:40
Головні події в окупації 29 грудня
19:30
На Новий рік та Різдво окупована Луганщина частково буде без комендантської години
Всі новини
10:46
На Донеччині окупанти атакували Авдіївку та обстріляли будівлю поліції
10:22
«ЛНР» заявила, що утримує в полоні 1,2 тисячі українських силовиків
09:58
Окупанти 60 разів обстріляли Херсонську область, є поранені
09:39
Гайдай пояснив важливість звільнення Кремінної від окупантів
08:49
«ДНР»: У Ясинуватій загинула жінка та поранено двох чоловіків
08:23
На Донеччині через обстріли загинули троє цивільних, ще троє поранені
00:37
Міністр оборони України закликав росіян уникати нової хвилі мобілізації
00:25
Головні події в окупації 30 грудня
23:09
ЗСУ звільнили селище Новоселівське у Луганській області
22:59
У Рубіжному та Сєвєродонецьку ціни на продукти вдвічі більші, ніж у Луганську
21:52
МАГАТЕ: На Запорізькій АЕС обстрілами пошкоджено резервну ЛЕП
21:40
Путін скоротить спілкування зі ЗМІ через грип та мутацію коронавірусу ‎— Пєсков
20:27
Українські військові вдарили по росіянах у районі Донецька, загарбники наступають на двох напрямках
20:20
Російські військові викрали 30 мерів, 7 із них зникли безвісти — Кличко
20:06
Кабмін затвердив новий порядок обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів
Всі новини
ВІДЕО
Донецьк. Фото: Telegram У Донецьку показали готель «Вікторія» після обстрілу
30 грудня, 09:03
Костянтинівка. Фото: ОВА Окупанти завдали по Костянтинівці чотири ракетні удари: Наслідки
29 грудня, 14:15
Білгород. Фото: Telegram У російському Білгороді чули вибухи, працювала ППО
29 грудня, 09:17

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама