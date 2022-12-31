На Донетчине оккупанты атаковали Авдеевку и обстреляли здание полиции

Донецкая область. Фото: полиции

За сутки российские силы нанесли 37 ударов по 14 населенным пунктам Донетчины. Есть погибшие и раненые мирные жители, среди пострадавших — ребенок. Также ранен сотрудник полиции. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Донецкой области.



Под обстрел оккупантов попали: Авдеевка, Лиман, Константиновка, Торецк, Часов Яр, Великая Новоселка, Бердичи, Ласточкино, Дачное, Диброва, Веселое, Временка, Дальнее, Каменка. Войска РФ били из авиации, ракетных систем, «Солнцепеков», РСЗО «Град», артиллерии, танков.



Уничтожено и повреждено 50 гражданских объектов: 38 жилых домов, из них 16 — многоквартирные, дошкольное учреждение, кафе, трамвайное депо, админздание полиции, железнодорожный объект, автомобили.



«Оккупанты осуществили массированную атаку на Авдеевку, которую накрывали огнем 15 раз. Разрушениям подверглись 29 домов, информация о пострадавших не поступала», — подчеркнули в полиции.



Там добавили, что шесть ракет С-300 оккупанты направили на север Донецкой области. Две из них попали на территорию трамвайного депо в Константиновке, повреждены частный дом и кафе. Еще три удара пришлись на Лиман, пострадала инфраструктура и частное жилье. В селе Диброва в результате попадания ракеты погиб человек, есть раненые.



«Вражеской артиллерией в селе Дальнее ранен ребенок 2009 года рождения и поврежден частный дом. Полицейские также задокументировали ракетный обстрел села Богатырь, который произошел в ночь на 30 декабря. В результате попадания двух ракет С-300 повреждены церковь и кафе», — отметили в ведомстве.



Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли три мирных жителя. Еще трое — ранены.



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