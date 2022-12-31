На Донетчине из-за обстрелов погибли трое гражданских, еще трое ранены

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли три мирных жителя. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



Два человека погибли в Бахмуте, еще один — в Диброве. Трое гражданских ранены: в Диброве, Дальнем и Великой Новоселке.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1285 мирных жителей. 2802 человека получили ранения. На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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