На Донеччині окупанти атакували Авдіївку та обстріляли будівлю поліції

Донецька область. Фото: поліції

За добу російські сили завдали 37 ударів по 14 населених пунктах Донеччини. Є загиблі та поранені мирні жителі, серед постраждалих — дитина. Також поранено співробітника поліції. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Донецькій області.



Під обстріл окупантів потрапили Авдіївка, Лиман, Костянтинівка, Торецьк, Часів Яр, Велика Новосілка, Бердичі, Ласточкине, Дачне, Діброва, Веселе, Времівка, Дальнє, Кам'янка. Війська РФ били з авіації, ракетних систем, «Солнцепеків», РСЗВ «Град», артилерії, танків.



Знищено та пошкоджено 50 цивільних об'єктів: 38 житлових будинків, із них 16 — багатоквартирні, дошкільний заклад, кафе, трамвайне депо, адмінбудівлю поліції, залізничний об'єкт, автомобілі.



«Окупанти здійснили масовану атаку на Авдіївку, яку накривали вогнем 15 разів. Руйнувань зазнали 29 будинків, інформація про постраждалих не надходила», — наголосили в поліції.



Там додали, що шість ракет С-300 окупанти спрямували на північ Донецької області. Дві з них влучили на територію трамвайного депо в Костянтинівці, пошкоджено приватний будинок і кафе. Ще три удари припали на Лиман, постраждала інфраструктура та приватне житло. У селі Діброва через влучання ракети загинула людина, є поранені.



«Ворожою артилерією в селі Дальнє поранено дитину 2009 року народження та пошкоджено приватний будинок. Поліцейські також задокументували ракетний обстріл села Богатир, який стався в ніч на 30 грудня. Через влучання двох ракет С-300 пошкоджено церкву та кафе», — зазначили у відомстві.



Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

На підконтрольній українській владі частині Донеччини за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинуло троє мирних жителів. Ще троє — поранені.



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