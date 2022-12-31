Кириленко рассказал об обстрелах и ракетных ударах на Донетчине

Ночью и утром российские силы продолжали обстрелы городов Донецкой области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



На Донецком направлении одиночные обстрелы зафиксированы в Марьинке и в окрестностях Очеретинской громады. Два человека получили ранения в Дальнем Кураховской громады, в селе повреждены частные дома и хозяйственные постройки.



На Горловском направлении россияне нанесли ракетный удар по Константиновке, повредили транспортное предприятие и частный дом, без пострадавших. Обстрелы зафиксированы в окрестностях Торецкой и Соледарской громад.



На Лисичанском направлении один человек погиб и один ранен в Диброве Лиманской громады. Сам Лиман подвергся трем ракетным ударам, уничтожено два дома, повреждены здания предприятия. По предварительной информации, в городе есть один раненый. Кроме того, под огонь попало Переездное Звановской громады.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли три мирных жителя. Еще трое — ранены.