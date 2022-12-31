Кириленко розповів про обстріли та ракетні удари на Донеччині

Вночі та вранці російські сили продовжували обстріли міст Донецької області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



На Донецькому напрямку поодинокі обстріли зафіксовано в Мар'їнці та на околицях Очеретинської громади. Двоє людей дістали поранення в Дальньому Курахівської громади, у селі пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.



На Горлівському напрямку росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці, пошкодили транспортне підприємство та приватний будинок, без постраждалих. Обстріли зафіксовано на околицях Торецької та Соледарської громад.



На Лисичанському напрямку одна людина загинула й одна поранена в Діброві Лиманської громади. Сам Лиман зазнав трьох ракетних ударів, знищено два будинки, пошкоджено будівлі підприємства. За попередньою інформацією, у місті є один поранений. Крім того, під вогонь потрапило Переїзне Званівської громади.

На підконтрольній українській владі частині Донеччини за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинуло троє мирних жителів. Ще троє — поранені.