Гумконвой попал под обстрел при въезде в Невское — Луганская ОВА

В освобожденное от оккупантов Невское полицейские Луганской области и волонтеры доставили подарки к новогодним праздникам и гуманитарную помощь. Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.



Отмечается, что полицейские с волонтерами посетили Лиман в Донецкой области и Невское в Сватовском районе на Луганщине. Они доставили жителям продуктовые наборы, хлеб, новогодние подарки для детей, корм для домашних животных. Жителям Невского, помимо этого, были переданы спички, свечи, скотч и пленка, которые особенно нужны в холодное время года.



«При въезде в Невское гуманитарный конвой попал под обстрел оккупационных войск — к счастью, все обошлось. И жителям Луганщины были доставлены необходимые вещи и продовольствие», — подчеркнули в ОВА.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили поселок Новоселовский в Сватовском районе (в 23 километрах от Сватово).