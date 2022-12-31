Гумконвой потрапив під обстріл при в'їзді в Невське — Луганська ОВА

У звільнене від окупантів Невське поліцейські Луганської області та волонтери доставили подарунки до новорічних свят і гуманітарну допомогу. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.



Зазначається, що поліцейські з волонтерами відвідали Лиман на Донеччині та Невське у Сватівському районі на Луганщині. Вони доставили жителям продуктові набори, хліб, новорічні подарунки для дітей, корм для домашніх тварин. Жителям Невського, крім цього, передали сірники, свічки, скотч і плівку, які особливо потрібні в холодну пору року.



«При в'їзді в Невське гуманітарний конвой потрапив під обстріл окупаційних військ — на щастя, все обійшлося. І жителям Луганщини доставили необхідні речі та продовольство», — наголосили в ОВА.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили селище Новоселівське у Сватівському районі (за 23 кілометри від Сватового).