ВСУ освободили поселок Новоселовский в Луганской области

Вооруженные силы Украины освободили поселок Новоселовский в Сватовском районе (в 23 километрах от Сватово). Об этом сообщается в Telegram Луганской областной военной администрации вечером 30 декабря.



«Силами штурмовых групп подразделения, при поддержке артиллерии и тяжелой техники спецподразделения Kraken и сил 92-й ОМБр, совершен огневой налет на оккупированный поселок Новоселовское Луганской области‎»‎, — говорится в сообщении Луганской ОВА.



Уточняется, что российские военные были выбиты из поселка Новоселовский, оккупанты понесли потери как личном составе, так и в технике. Часть оккупантов взяты в плен.



«‎Поселок контролируется украинской армией»‎, — сказано в сообщении.

В освобожденных от оккупантов районах Луганской области возобновлены социальные выплаты.



ВСУ за прошедшую неделю продвинулись на 2,5 км в направлении города Кременная в Луганской области.