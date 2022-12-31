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«Хочу пожелать одного — победы». Новогоднее обращение Владимира Зеленского

31 декабря 2022, 23:43

«Хочу пожелать одного — победы». Новогоднее обращение Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Глава государства посвятил 17-минутное выступление войне в Украине и тому, как украинцы отражают российскую агрессию.

«Мы не знаем, что принесет нам новый 2023 год. Но готовы ко всему. Я хочу всем нам сейчас пожелать одного — победы. И это главное. Одно пожелание для всех украинцев», — сказал Зеленский в конце своего выступления.

Президент пожелал украинцам, чтобы 2023 год стал годом их возвращения к «обычной жизни, без воздушных тревог и комендантского часа».

«Пусть этот год будет годом возвращения наших людей и земель. Воинов — к своим семьям. Пленных — в свои дома. Переселенцев — в свою Украину. Возвращения к обычной жизни и того, что у нас украли: детства наших детей, спокойной старости наших родителей и свободы городов. И чтобы в отчетах около цифры в 100 тысяч уничтоженных врагов и тысяч единиц российской техники появилась наша главная цифра и главный успех — 603 тысячи 628 квадратных километров — площадь независимой Украины, как это было с 1991 года. Как это будет всегда. Мы все готовы за это сражаться. Мы все — это Украина», — резюмировал Зеленский.

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