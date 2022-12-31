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«Хочу побажати одного — перемоги». Новорічне звернення Володимира Зеленського

31 грудня 2022, 23:43

«Хочу побажати одного — перемоги». Новорічне звернення Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Новим роком. Глава держави присвятив 17-хвилинний виступ війні в Україні та тому, як українці відбивають російську агресію.

«Ми не знаємо, що принесе нам новий 2023 рік. Але готові до всього. Я хочу всім нам зараз побажати одного — перемоги. І це головне. Одне побажання для всіх українців»,— сказав Зеленський наприкінці свого виступу.

Президент побажав українцям, щоб 2023 рік став роком їхнього повернення до «звичайного життя, без повітряних тривог і комендантської години».

«Нехай цей рік буде роком повернення наших людей та земель. Воїнів —до своїх родин. Полонених — у свої будинки. Переселенців — у свою Україну. Повернення до звичайного життя та того, що в нас вкрали: дитинства наших дітей, спокійної старості наших батьків та свободи міст. І щоб у звітах біля цифри у 100 тисяч знищених ворогів та тисяч одиниць російської техніки з'явилася наша головна цифра та головний успіх — 603 тисячі 628 квадратних кілометрів — площа незалежної України, як це було з 1991 року. Як це завжди буде. Ми всі готові за це боротися. Ми всі — це Україна», — резюмував Зеленський.

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